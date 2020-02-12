Снігопад у Багдаді: вдруге за 100 років мешканці іракського міста грають у сніжки / Фото: twitter.com/gnnhdofficial

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Снігопад у Багдаді вперше побачили багато мешканців міста. У вівторок іракці мали змогу пограти у сніжки або сфотографуватися біля засніжених краєвидів. Столиця Іраку 11 лютого побачила снігопад вдруге за понад 100 років. Останній короткочасний снігопад у Багдаді пройшов у 2008 році.

Молоді і літні іракці, які традиційно більше звикли до тепла, казали, що вперше бачать на власні очі сніг у Багдаді. Представники Іракського метеорологічного центру повідомили, що у лютому в регіон прийшла холодна хвиля повітря з Європи.

На південь від столиці снігопад також пройшов у місті Кербела. Зазвичай сніг більше поширений на півночі Іраку у гірських районах.

Нагадаємо, впродовж останніх років Ірак постраждав від низки екстремальних погодних явищ. Так, у 2018 році хронічна нестача води спровокувала кризу в галузі охорони здоров’я у центрі і на півдні країни. Наступного року в Іраці пройшли сильні зливи, які спровокували смертельні повені, що завдали значної шкоди будинкам і сільському господарству. Згодом, рекордні плюсові температури викликали пожежі. Найвища температура, зафіксована у столиці Іраку, склала 51 градус за Цельсієм.

На думку експертів, Іраку не вистачає коштів, щоб впоратися зі змінами клімату і опустелюванням раніше продуктивної землі.