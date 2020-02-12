Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Снігопад у Багдаді: вдруге за 100 років мешканці іракського міста грають у сніжки / Фото: twitter.com/gnnhdofficial

Снігопад у Багдаді: в іракському місті засніжило вдруге за 100 років (ФОТО, ВІДЕО)

12 лют 2020, 13:00
999

Снігопад у Багдаді вперше побачили багато мешканців міста. У вівторок іракці мали змогу пограти у сніжки або сфотографуватися біля засніжених краєвидів. Столиця Іраку 11 лютого побачила снігопад вдруге за понад 100 років. Останній короткочасний снігопад у Багдаді пройшов у 2008 році.

Молоді і літні іракці, які традиційно більше звикли до тепла, казали, що вперше бачать на власні очі сніг у Багдаді. Представники Іракського метеорологічного центру повідомили, що у лютому в регіон прийшла холодна хвиля повітря з Європи.

На південь від столиці снігопад також пройшов у місті Кербела. Зазвичай сніг більше поширений на півночі Іраку у гірських районах.

Нагадаємо, впродовж останніх років Ірак постраждав від низки екстремальних погодних явищ. Так, у 2018 році хронічна нестача води спровокувала кризу в галузі охорони здоров’я у центрі і на півдні країни. Наступного року в Іраці пройшли сильні зливи, які спровокували смертельні повені, що завдали значної шкоди будинкам і сільському господарству. Згодом, рекордні плюсові температури викликали пожежі. Найвища температура, зафіксована у столиці Іраку, склала 51 градус за Цельсієм.

Снігопад у Багдаді: в іракському місті засніжило вдруге за 100 років

Снігопад у Багдаді: в іракському місті засніжило вдруге за 100 років

Снігопад у Багдаді: в іракському місті засніжило вдруге за 100 років

Снігопад у Багдаді: в іракському місті засніжило вдруге за 100 років / Фото: Твіттер

На думку експертів, Іраку не вистачає коштів, щоб впоратися зі змінами клімату і опустелюванням раніше продуктивної землі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вбивство Шеремета: Дугарь перевіряють на схильність до самоволок

Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь почали перевіряти на схильність до самоволок. Слідчі проводять бесіди з викладачами та студентами Львівського університету щодо прогулів Дугарь

Новини України
12:53

Вибори на Донбасі можливі тільки за українськими законами і без іноземних військ — Єрмак

Новий очільник офісу Зеленського на першій зустрічі зі ЗМІ повідомив деталі плану Офісу президента щодо врегулювання на Донбасі. Він переконує, що вибори у регіоні можливі тільки відповідно до українських законів і без присутності іноземних військ

Новини України
11:05
1432