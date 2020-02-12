На Львівщині отруїлися 14 осіб

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Харчове отруєння групи осіб сталося на Львівщині. До Сколівської центральної районної лікарні доставили 14 потерпілих, у тому числі чотирьох дітей.

Всі госпіталізовані харчувалися в готелі «Рандеву» в селі Славське. Наразі з’ясовуються причини отруєння та проводяться протиепідемічні заходи. Про це повідомив прес-центр ДСНС у Львівській області

За даними Zaxid.net, потерпілі є мешканцями Одеси, які відпочивали у горах. Після надання медичної допомоги 10 осіб залишили лікарню, а діти залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан оцінюється як середньої важкості.

Медики проводять необхідні аналізи, результати будуть відомі згодом. За фактом масового отруєння розпочато розслідування.

Як відомо, харчове отруєння розвивається внаслідок потрапляння в організм патогенних мікроорганізмів, вживання несвіжих або неякісних продуктів. Серед симптомів отруєння — нудота, блювота, багаторазовий пронос (діарея), загальна слабкість, головний біль і підвищена температура (іноді температура може навіть знижуватися).