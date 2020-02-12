Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Львівщині отруїлися 14 осіб

На Львівщині отруїлися 14 осіб

12 лют 2020, 12:57
999

Харчове отруєння групи осіб сталося на Львівщині. До Сколівської центральної районної лікарні доставили 14 потерпілих, у тому числі чотирьох дітей.

Всі госпіталізовані харчувалися в готелі «Рандеву» в селі Славське. Наразі з’ясовуються причини отруєння та проводяться протиепідемічні заходи. Про це повідомив прес-центр ДСНС у Львівській області

За даними Zaxid.net, потерпілі є мешканцями Одеси, які відпочивали у горах. Після надання медичної допомоги 10 осіб залишили лікарню, а діти залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан оцінюється як середньої важкості.

Медики проводять необхідні аналізи, результати будуть відомі згодом. За фактом масового отруєння розпочато розслідування.

Як відомо, харчове отруєння розвивається внаслідок потрапляння в організм патогенних мікроорганізмів, вживання несвіжих або неякісних продуктів. Серед симптомів отруєння — нудота, блювота, багаторазовий пронос (діарея), загальна слабкість, головний біль і підвищена температура (іноді температура може навіть знижуватися).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вбивство Шеремета: Дугарь перевіряють на схильність до самоволок

Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь почали перевіряти на схильність до самоволок. Слідчі проводять бесіди з викладачами та студентами Львівського університету щодо прогулів Дугарь

Новини України
12:53

Все буде прозоро і чесно: Єрмак заявив, що віднині в Офісі президента не буде інтриг і телефонного права

Андрій Єрмак, новий глава Офісу президента, сьогодні дає свій перший брифінг для представників ЗМІ на Банковій. На початку свого виступу він сказав, що в Офісі президента більше не буде інтриг і телефонного права

Новини України
10:53
1432