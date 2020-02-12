На Львовщине отравились 14 человек

https://racurs.ua/n133573-na-lvovschine-otravilis-14-chelovek.html

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Пищевое отравление группы лиц произошло на Львовщине. В Сколевскую центральную районную больницу доставили 14 пострадавших, в том числе четверых детей.

Все госпитализированные питались в гостинице «Рандеву» в селе Славское. Сейчас выясняются причины отравления и проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС во Львовской области

По данным Zaxid.net, пострадавшие являются жителями Одессы, которые отдыхали в горах. После оказания медицинской помощи 10 человек покинули больницу, а дети остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Медики проводят необходимые анализы, результаты будут известны позже. По факту массового отравления начато расследование.

Как известно, пищевое отравление развивается вследствие попадания в организм патогенных микроорганизмов, употребления несвежих или некачественных продуктов. Среди симптомов отравления — тошнота, рвота, многократный понос (диарея), общая слабость, головная боль и повышенная температура (иногда температура может даже снижаться).