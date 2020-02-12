Убийство Шеремета: Дугарь проверяют на склонность к самоволкам

Яна Дугарь. Фото: Hromadske

https://racurs.ua/n133572-ubiystvo-sheremeta-dugar-proveryaut-na-sklonnost-k-samovolkam.html

Ракурс

Убийство журналиста Павла Шеремета расследуется полицией с применением разнообразных методов. Адвокат Виталий Коломиец, который защищает в суде интересы Яны Дугарь, заявил, что следователи начали допрашивать преподавателей и студентов Львовского государственного университета физической культуры, студенткой которого является его подзащитная.

Адвокат утверждает, что следователи хотят выяснить склонность Дугарь к прогулам занятий. По мнению Коломийца, следствие уже хотело использовать информационный вброс о том, что Дугарь самовольно отлучалась из военной части в 2019 году на 20 дней, чтобы поставить под сомнение алиби подозреваемой за 2016 год. Соответствующий пост адвокат опубликовал в своем Facebook.

Однако во время судебного заседания было установлено, что отлучки Дугарь из военной части были в выходные и праздничные дни, а также подозреваемая отлучалась в университет на основании официальных вызовов.

Адвокат считает, что целью допросов в университете является показать склонность Дугарь к прогулам занятий, чтобы предположить, что подзащитная могла самовольно покинуть военную часть в 2016 году.

По данным Коломийца, Дугарь является одной из самых дисциплинированных студенток и практически не пропускает занятий. Кроме того, подзащитная Коломийца поступила в университет в 2018 году, а расследуются события 2016 года.

Вчера Коломиец сообщил в Facebook, что следствие назначило Дугарь почерковедческую и психиатрическую экспертизы. Адвокат уточнил, что постановления о назначении ни психиатрической, ни почерковедческой экспертиз защите не предоставили, поэтому он не может принять решение о своем участии или неучастии в данных процессуальных действиях.