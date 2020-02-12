Дело Шеремета: как следствие разбивает алиби Дугарь, фото — Нацполиция

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В Национальной полиции решили опровергнуть часть доводов подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь. Силовики 12 февраля решили обнародовать некоторые данные досудебного расследования.

В полиции считают, что СМИ, Дугарь и ее адвокаты прибегали к манипуляциям, чтобы создать алиби подозреваемой.

При избрании меры пресечения Дугарь 13 декабря 2019 года адвокаты заявили, что видео камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11 июля, но в это время «подозреваемая находилась за границей».

В полиции утверждают, что одно из видео на самом деле датировано 7 ноября и снято в Покровске. Оттуда полиция изъяла видеозаписи для исследования.

Просто цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц (11-й, то есть ноябрь, а затем день, то есть 7-е число).

Другая попытка манипуляций, по мнению следствия: адвокаты и подозреваемая указывали, что Дугарь не могла быть «разведчиком» 15 и 18 июля 2016 года, поскольку в отпуске она не была и не могла оставить место прохождения службы.

Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлены 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. Она выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области, — говорится в заявлении Нацполиции.

Следователи также задокументировали, что Яна 28 ноября 2019 года была во Львове, хотя «эта дата никак не вписывается в период официальных отпусков». Они приводят и телефонный разговор Яны со знакомой, в которой она рассказывает об инциденте с военной службой правопорядка.

А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я военный, я здесь на каких правах? У меня нет ни командировки, ничего, меня просто так отпустили, — цитирует пресс-служба НПУ Дугарь.

Таким образом полиция подтверждает информацию, что Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы.

Полиция также опубликовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21 ноября 2019 года. В ней указано, что женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь — это одна и та же личность.

Напомним, что 5 февраля суд продлил меру пресечения Яне Дугарь — ночной домашний арест на 60 суток.