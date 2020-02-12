Справа Шеремета: як слідство розбиває алібі Дугарь, фото — НПУ

https://racurs.ua/ua/n133571-sprava-sheremeta-yak-slidstvo-rozbyvaie-alibi-dugar-foto-video.html

Ракурс

У Національній поліції вирішили спростувати частину доводів підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Яни Дугарь. Силовики 12 лютого вирішили оприлюднити деякі дані досудового розслідування.

У поліції вважають, що ЗМІ, Дугарь і її адвокати вдавалися до маніпуляцій, щоб створити алібі підозрюваної.

Під час обрання запобіжного заходу Дугарь 13 грудня 2019 року адвокати заявили, що відео з камер спостереження для комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності датоване 11 липня, але у цей час «підозрювана перебувала за кордоном».

В поліції переконують, що одне з відео насправді датоване 7 листопада і зняте у Покровську. Звідти поліція вилучила відеозаписи для дослідження.

Просто цифри дати зйомки було налаштовано на камері у такому режимі: спочатку місяць (11-й, тобто листопад, а потім день, тобто 7-ме число).

Інша спроба маніпуляцій, на думку слідства: адвокати і підозрювана вказували, що Дугарь не могла бути «розвідником» 15 та 18 липня 2016 року, оскільки у відпустці вона не була і не могла залишити місце проходження служби.

Однак лише за період чотирьох місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. Вона виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей, — йдеться у заяві Нацполіції.

Слідчі також задокументували, що Яна 28 листопада 2019 року була у Львові, хоча «ця дата ніяк не вписується у період офіційних відпусток». Вони наводять й телефонну розмову Яни із знайомою, у якій вона розповідає про інцидент із військовою службою правопорядку.

А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я військова, я тут на каких правах, аж ні на яких. У меня нет ни відрядження, ничего, меня просто так відпустили, — цитує прес-служба НПУ Дугарь.

У такий спосіб поліція підтверджує інформація, що Дугарь без проблем та офіційних дозволів залишала місце проходження служби.

Поліція також опублікувала результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21 листопада 2019 року. У ній зазначено, що жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, та Яна Дугарь — це одна і та ж особа.

Нагадаємо, що 5 лютого суд продовжив запобіжний захід Яні Дугарь — нічний домашній арешт на 60 діб.