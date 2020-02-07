Яна Дугарь. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n133366-vbyvstvo-sheremeta-try-dokazy-nevynuvatosti-dugar-advokaty-foto.html

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Вбивство журналіста Павла Шеремета знаходиться у центрі уваги громадськості. Правоохоронці затримали підозрюваних у причетності до даного злочину, але адвокати знаходять все нові докази невинуватості підзахисних.

Адвокат військового медика Яни Дугарь, яку підозрюють у причетності до даного злочину, Микола Ореховський разом зі своїми колегами подав до Генпрокуратури клопотання про включення до матеріалів кримінального провадження доказів невинуватості своєї підзахисної, повідомляє «Радіо Свобода».

Ореховський стверджує, що надані ним докази є підставою для закриття справи проти Дугарь. Клопотання адвоката повинно бути розглянуто Генпрокуратурою протягом трьох робочих днів.

Першим доказом невинуватості Дугарь Ореховський вважає невідповідність зросту підозрюваної. На відеозаписі з місця злочину зріст дівчини менше, ніж у Дугарь. Адвокат стверджує, що його підзахисна вище на 10 см.

Другим доказом невинуватості є той факт, що під час скоєння злочину Дугарь перебувала на фронті і допомагала пораненим у госпіталі Покровська. Даний факт у суді був підтверджений п’ятьма свідками.

Третій доказ — перевірка на поліграфі. Детектор брехні показав, що Дугарь на 99% говорить правду, коли заявляє, що не брала участі у вбивстві Шеремета. Також поліграф показав, що ймовірність тверджень Дугарь про те, що вона не обговорювала підготовку вбивства Шеремета, становить 99%.

Ореховський заявив, що дані документи також будуть надані нардепам і юристам, які захищають інших підозрюваних у даній справі.