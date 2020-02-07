Яна Дугарь. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n133366-ubiystvo-sheremeta-tri-dokazatelstva-nevinovnosti-dugar-advokaty.html

Ракурс

Убийство журналиста Павла Шеремета находится в центре внимания общественности. Правоохранители задержали подозреваемых в причастности к данному преступлению, но адвокаты находят все новые доказательства невиновности подозреваемых.

Адвокат военного медика Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к данному преступлению, Николай Ореховский вместе со своими коллегами подал в Генпрокуратуру ходатайство о включение в материалы уголовного производства доказательств невиновности своей подзащитной, сообщает «Радіо Свобода».

Ореховский утверждает, что предоставленные им доказательства являются основанием для закрытия дела против Дугарь. Ходатайство адвоката должно быть рассмотрено Генпрокуратурой в течение трех рабочих дней.

Первым доказательством невиновности Дугарь Ореховский считает несоответствие роста подозреваемой. На видеозаписи с места преступления рост девушки меньше, чем у Дугарь. Адвокат утверждает, что Дугарь выше на 10 см.

Вторым доказательством невиновности является тот факт, что во время совершения преступления Дугарь находилась на фронте и помогала раненым в госпитале Покровска. Данный факт в суде был подтвержден пятью свидетелями.

Третье доказательство — проверка на полиграфе. Детектор лжи показал, что Дугарь на 99% говорит правду, когда заявляет, что не участвовала в убийстве Шеремета. Также полиграф показал, что вероятность утверждений Дугарь о том, что она не обсуждала подготовку убийства Шеремета, составляет 99%.

Ореховский заявил, что данные документы также будут предоставлены нардепам и юристам, которые защищают других подозреваемых по данному делу.