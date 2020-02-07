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Ракурс
Яна Дугарь. Фото: РБК-Украина

Убийство Шеремета: три доказательства невиновности Дугарь — адвокаты (ФОТО)

7 фев 2020, 16:10
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Убийство журналиста Павла Шеремета находится в центре внимания общественности. Правоохранители задержали подозреваемых в причастности к данному преступлению, но адвокаты находят все новые доказательства невиновности подозреваемых.

Адвокат военного медика Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к данному преступлению, Николай Ореховский вместе со своими коллегами подал в Генпрокуратуру ходатайство о включение в материалы уголовного производства доказательств невиновности своей подзащитной, сообщает «Радіо Свобода».

Ореховский утверждает, что предоставленные им доказательства являются основанием для закрытия дела против Дугарь. Ходатайство адвоката должно быть рассмотрено Генпрокуратурой в течение трех рабочих дней.

Первым доказательством невиновности Дугарь Ореховский считает несоответствие роста подозреваемой. На видеозаписи с места преступления рост девушки меньше, чем у Дугарь. Адвокат утверждает, что Дугарь выше на 10 см.

Несоответствие роста Дугарь. Фото: Радіо Свобода

Вторым доказательством невиновности является тот факт, что во время совершения преступления Дугарь находилась на фронте и помогала раненым в госпитале Покровска. Данный факт в суде был подтвержден пятью свидетелями.

Третье доказательство — проверка на полиграфе. Детектор лжи показал, что Дугарь на 99% говорит правду, когда заявляет, что не участвовала в убийстве Шеремета. Также полиграф показал, что вероятность утверждений Дугарь о том, что она не обсуждала подготовку убийства Шеремета, составляет 99%.

Ореховский заявил, что данные документы также будут предоставлены нардепам и юристам, которые защищают других подозреваемых по данному делу.


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