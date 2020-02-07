Электронные водительские права: в Минцифры объяснили, как избежать проблем в приложении «ДіЯ», фото — ШоТам

https://racurs.ua/n133365-mincifry-obyasnilo-kak-izbejat-problem-s-elektronnymi-voditelskimi-pravami-v-prilojenii-diya.html

Ракурс

В четверг, 7 февраля, в Украине запустили электронное приложение «ДіЯ». Работает только часть услуг, но первые сутки функционирования выявили недостатки в функционировании. В частности, удостоверение водителя не всегда подтягивается, поэтому не всем пользователям удалось загрузить цифровые документы.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, с чем связаны эти проблемы и как их решить.

Первая причина трудностей: небольшая часть водителей, записи о которых корректно и полно отражены в Едином государственном реестре транспортных средств МВД. Без проблем могут получить водительское удостоверение в электронном виде только 2, млн из 9,5 млн автовладельцев.

В Минцифры решили синхронизировать транспортный и демографический реестры. Для этого в реестрах сверили данные о гражданах, имеющих водительское удостоверение, и подтянули фото с демографического реестра в транспортный. Это помогло только в случае с водителями, которые имеют биометрический загранпаспорт или ID-карту, впрочем аудитория приложения расширилась до 5,5 млн водителей.

Другая проблема для аутентификации в приложении «ДіЯ» — некорректность записей в транспортном реестре. Регистрацию транспортных средств в некоторых регионах вели в бумажном виде, таблицах и устаревших базах данных. Это привело к допущению большого количества ошибок.

Для того, чтобы избежать проблемы, в Минцифры ввели дополнительную верификацию документов в Электронном кабинете водителя. Водителю предлагают загрузить фото удостоверения и заполнить небольшую форму. Сервисный центр МВД проверит заявку и водитель получит доступ к «ДіЯ».

Впрочем, в Минцифры предупреждают, что даже после этих усовершенствований вероятна ситуация, когда «ДіЯ» не будет отражать документов пользователя. Чаще всего такая ситуация возможна, когда водители имеют ламинированные или бумажные права старого образца или изменяли личные данные после получения удостоверения. В таком случае советуют заменить документы на современные.

«Ракурс» сообщал, что 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение «ДіЯ» — флагман программы цифровой трансформации Украины, который призван хранить все необходимые документы в электронном виде. Сначала запустили электронные удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. С марта «ДіЯ» будет бесплатной для пользования владельцев смартфонов, если у них на счету есть хотя бы 1 копейка.