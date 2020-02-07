Турчинов рассказал, как Украина может стать могущественной. Фото: пресс-служба Турчинова

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Александр Турчинов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и координатор Всеукраинского собора, считает, что главный успех величия Соединенных Штатов Америки — в приоритетах, которые базируются на «вечном Евангелие».

Именно благодаря высшим приоритетам, а не только корпоративным и политическим интересам, Украина может стать могущественной, как США, считает Турчинов. К такому выводу он пришел, посетив 68-й Национальный молитвенный завтрак США, пишет пресс-служба Турчинова.

Он также рассказал, что молитвенные завтраки стали традицией не только в США, но и в Украине. Это, по словам экс-секретаря СНБО, еще одно свидетельство того, что Украина есть и будет христианским государством. При этом цель таких завтраков — «свершение совместной молитвы и определение общих духовных ценностей».

В пресс-служба добавили, что накануне молитвенного завтрака Александр Турчинов провел ряд встреч с американскими сенаторами и конгрессменами, где собеседники обсудили реформы в Украине и вопросы поддержки страны в борьбе с российской агрессией.

Напомним, ранее в Ватикане показали электронные четки с умным крестом. Устройство состоит из 10 бусин, которые сделаны из агата и гематита, а также креста.