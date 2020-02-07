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Турчинов розповів, як Україна може стати могутньою. Фото: прес-служба Турчинова

Вся справа в Євангеліє: Турчинов «розкрив секрет» великої і могутньої України (ВІДЕО)

7 лют 2020, 16:00
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Олександр Турчинов, екс-секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і координатор Всеукраїнського собору, вважає, що головний успіх величі Сполучених Штатів Америки — в пріоритетах, які базуються на «вічному Євангеліє".

Саме завдяки вищим пріоритетам, а не тільки корпоративним і політичним інтересам, Україна може стати могутньою, як США, вважає Турчинов. Такого висновку він дійшов, відвідавши 68-й Національний молитовний сніданок США, пише прес-служба Турчинова.

Він також розповів, що молитовні сніданки стали традицією не тільки в США, але й в Україні. Це, за словами екс-секретаря РНБО, ще одне свідчення того, що Україна є і буде християнською державою. Водночас мета таких сніданків — «звершення спільної молитви та визначення спільних духовних цінностей».

У прес-служба додали, що напередодні молитовного сніданку Олександр Турчинов провів серію зустрічей з американськими сенаторами та конгресменами, де співрозмовники обговорили реформи в Україні і питання підтримки країни у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, раніше у Ватикані показали електронні чотки з розумним хрестом. Пристрій складається з 10 намистин, які зроблені з агату і гематиту, а також хреста.


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