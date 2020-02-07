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Ракурс
На Донеччині попередили ймовірний теракт, фото: Defenseimagery

Знайдено гранатомет: на Донеччині попередили ймовірний теракт (ФОТО)

7 лют 2020, 15:53
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Ймовірний теракт попередили на Донеччині.

Національна гвардія та контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) попередили терористичну загрозу. Про це повідомляє прес-служба «Операції об'єднаних сил» (ООС).

Було знешкоджено РПГ-22. Зброю знайдено під Слов’янськом. Її зафіксовано в кущах поблизу траси М03.

Командир групи розмінування в ОТУ «Північ» розповів, що було обстежено приблизно півгектара узбіччя дороги. Всього декілька секунд знадобилось на взведення та стрільбу.

Ми робимо висновок, що його заклали нещодавно, — зазначив військовий.

У разі реалізації злочинного задуму диверсія могла спричинити численні людські жертви серед цивільного населення або військовослужбовців. Поруч траси знаходиться також населений пункт.

На Донеччині попередили ймовірний теракт, фото: «Операція об'єднаних сил»

На Донеччині попередили ймовірний теракт, фото: «Операція об'єднаних сил»

На Донеччині попередили ймовірний теракт, фото: «Операція об'єднаних сил»

На Донеччині попередили ймовірний теракт, фото: «Операція об'єднаних сил»

Раніше на території Донецької області український спецназ захопив ворожого диверсанта. Під час затримання знищили чотирьох бойовиків.

Джерело: Ракурс


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