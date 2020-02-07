На Донеччині попередили ймовірний теракт, фото: Defenseimagery

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Ймовірний теракт попередили на Донеччині.

Національна гвардія та контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) попередили терористичну загрозу. Про це повідомляє прес-служба «Операції об'єднаних сил» (ООС).

Було знешкоджено РПГ-22. Зброю знайдено під Слов’янськом. Її зафіксовано в кущах поблизу траси М03.

Командир групи розмінування в ОТУ «Північ» розповів, що було обстежено приблизно півгектара узбіччя дороги. Всього декілька секунд знадобилось на взведення та стрільбу.

Ми робимо висновок, що його заклали нещодавно, — зазначив військовий.

У разі реалізації злочинного задуму диверсія могла спричинити численні людські жертви серед цивільного населення або військовослужбовців. Поруч траси знаходиться також населений пункт.

Раніше на території Донецької області український спецназ захопив ворожого диверсанта. Під час затримання знищили чотирьох бойовиків.