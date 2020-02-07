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В Донецкой области предупредили вероятный теракт, фото: Defenseimagery
Обнаружен гранатомет: в Донецкой области предупредили вероятный теракт (ФОТО)https://racurs.ua/n133363-obnarujen-granatomet-v-doneckoy-oblasti-predupredili-veroyatnyy-terakt-foto.htmlРакурс
Вероятный теракт предупредили в Донецкой области.
Национальная гвардия и контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили террористическую угрозу. Об этом сообщает пресс-служба «Операции объединенных сил» (ООС).
Был уничтожен РПГ-22. Оружие найдено под Славянском. Его зафиксировали в кустах возле трассы М03.
Командир группы разминирования в ОТУ «Север» рассказал, что было обследовано примерно полгектара обочину дороги. Всего несколько секунд понадобилось на взведения и стрельбу.
Мы делаем вывод, что его заложили недавно, — отметил военный.
В случае реализации преступного замысла диверсия могла вызвать многочисленные человеческие жертвы среди гражданского населения или военнослужащих. Рядом с трассой находится также населенный пункт.
Ранее на территории Донецкой области украинский спецназ захватил вражеского диверсанта. Во время задержания уничтожили четырех боевиков.
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