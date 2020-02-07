В Донецкой области предупредили вероятный теракт, фото: Defenseimagery

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Вероятный теракт предупредили в Донецкой области.

Национальная гвардия и контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили террористическую угрозу. Об этом сообщает пресс-служба «Операции объединенных сил» (ООС).

Был уничтожен РПГ-22. Оружие найдено под Славянском. Его зафиксировали в кустах возле трассы М03.

Командир группы разминирования в ОТУ «Север» рассказал, что было обследовано примерно полгектара обочину дороги. Всего несколько секунд понадобилось на взведения и стрельбу.

Мы делаем вывод, что его заложили недавно, — отметил военный.

В случае реализации преступного замысла диверсия могла вызвать многочисленные человеческие жертвы среди гражданского населения или военнослужащих. Рядом с трассой находится также населенный пункт.

Ранее на территории Донецкой области украинский спецназ захватил вражеского диверсанта. Во время задержания уничтожили четырех боевиков.