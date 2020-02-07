Електронні права водія: в Мінцифри пояснили, як уникнути проблем у додатку «ДіЯ», фото — ШоТам

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Ракурс

У четвер, 7 лютого, в Україні запустили електронний додаток «ДіЯ». Працює тільки частина послуг, але перша доба функціонування виявила недоліки в роботі. Зокрема, посвідчення водія не завжди підтягується, тому не всім користувачам вдалося завантажити цифрові документи.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, з чим пов’язані ці проблеми і як їх вирішити.

Перша причина труднощів: невелика частина водіїв, записи про яких коректно та повно відображені у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС. Отож, без проблем можуть отримати водійське посвідчення в електронному виді тільки 2,5 млн із 9,5 млн автовласників.

У Мінцифри вирішили синхронізувати транспортний та демографічний реєстри. Для цього в реєстрах звірили дані про громадян, що мають посвідчення водія, і підтягнули фото з демографічного реєстру у транспортний. Це допомогло тільки у випадку із водіями, які мають біометричний закордонний паспорт або ID-картку, утім аудиторія додатку розширилася до 5,5 млн водіїв.

Інша проблема для аутентифікації у додатку «ДіЯ» — некоректність записів у транспортному реєстрі. Реєстр транспортних засобів у деяких регіонах вели у паперовому виді, таблицях і застарілих базах даних. Це спричинило допущення великої кількості помилок.

Для того, щоб уникнути проблеми, в Мінцифри запровадили додаткову верифікацію документів в Електронному кабінеті водія. Водію пропонують завантажити фото посвідчення і заповнити невелику форму. Сервісний центр МВС перевірить заявку і водій отримає доступ до «Дії».

Утім, в Мінцифри попереджають, що навіть після цих удосконалень ймовірна ситуація, коли «ДіЯ» не відображатиме документів користувача. Найчастіше така ситуація можлива, коли водії мають ламіновані чи паперові права старого зразку чи змінювали особисті дані після отримання посвідчення. У такому випадку радять замінити документи на сучасні.

«Ракурс» повідомляв, що 6 лютого презентували мобільний додаток «ДіЯ» — флагман програми цифрової трансформації України, який покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. Спочатку очікується запуск електронних посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. З березня «ДіЯ» буде безкоштовною для користування власників смартфонів, якщо у них на рахунку є хоча б 1 копійка.