Вбивство Шеремета: Дугарь перевіряють на схильність до самоволок

Яна Дугарь. Фото: Hromadske

https://racurs.ua/ua/n133572-vbyvstvo-sheremeta-dugar-pereviryaut-na-shylnist-do-samovolok.html

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Вбивство журналіста Павла Шеремета розслідується поліцією із застосуванням різноманітних методів. Адвокат Віталій Коломієць, який захищає в суді інтереси Яни Дугарь, заявив, що слідчі почали допитувати викладачів і студентів Львівського державного університету фізичної культури, студенткою якого є його підзахисна.

Адвокат стверджує, що слідчі хочуть з’ясувати схильність Дугарь до прогулів занять. На думку Коломійця, слідство вже хотіло використати інформаційне вкидання про те, що Дугарь самовільно відлучалася з військової частини у 2019 році на 20 днів, щоб поставити під сумнів алібі підозрюваної за 2016 рік. Відповідний пост адвокат опублікував у своєму Facebook.

Однак під час судового засідання було встановлено, що відлучки Дугарь з військової частини були у вихідні та святкові дні, а також підозрювана відлучалася в університет на підставі офіційних викликів.

Адвокат вважає, що метою допитів в університеті є показати схильність Дугарь до прогулів занять, щоб припустити, що підзахисна могла самовільно покинути військову частину в 2016 році.

За даними Коломійця, Дугарь є однією з найдисциплінованіших студенток і практично не пропускає занять. Крім того, підзахисна Коломійця вступила до університету в 2018 році, а розслідуються події 2016 року.

Вчора Коломієць повідомив у Facebook, що слідство призначило Дугарь почеркознавчу і психіатричну експертизи. Адвокат уточнив, що постанови про призначення ні психіатричної, ні почеркознавчої експертиз захисту не надали, тому він не може прийняти рішення про свою участь або неучасть у даних процесуальних діях.