Снегопад в Багдаде: второй раз за 100 лет жители иракского города играли в снежки

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Снегопад в Багдаде впервые увидели многие жители города. Во вторник иракцы имели возможность поиграть в снежки или сфотографироваться у заснеженных пейзажей. Столица Ирака 11 февраля увидела снегопад второй раз за 100 лет. Последний кратковременный снегопад в Багдаде прошел в 2008 году.

Молодые и пожилые иракцы, которые традиционно больше привыкли к теплу, говорили, что впервые видят воочию снег в Багдаде. Представители Иракского метеорологического центра сообщили, что в феврале в регион пришла холодная волна воздуха из Европы.

К югу от столицы снегопад также прошел в городе Кербела. Обычно снег наблюдается на севере Ирака в горных районах.

Напомним, в последние годы Ирак пострадал от ряда экстремальных погодных явлений. Так, в 2018 году хроническая нехватка воды спровоцировала кризис в области здравоохранения в центре и на юге страны. В следующем году в Ираке прошли сильные ливни, которые спровоцировали смертельные наводнения, нанесшие ущерб домам и сельскому хозяйству. Впоследствии, рекордные плюсовые температуры вызвали пожары. Самая высокая температура, зафиксированная в столице Ирака, составила 51 градус по Цельсию.

По мнению экспертов, Ираку не хватает средств, чтобы справиться с изменениями климата и опустыниванием ранее продуктивной земли.