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Ракурс
Нардепу Федині вручили підозру у справі про погрози Зеленському. Фото: ZIK

Федина про підозру ДБР: Справою про війну займаються люди, які не служили

12 лют 2020, 13:22
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Загрози президенту України Володимиру Зеленському продовжує розслідувати Державне бюро розслідувань (ДБР). У середу, 12 лютого, народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала у ДБР підозру щодо кримінального провадження про погрози Зеленському, а також повістку на допит.

Про вручення підозри і отримання повістки розповіла сама Софія Федина. Про це вона повідомила журналістам після виходу з ДБР.

Нардеп зазначила, що «справою про війну займаються люди, які не служили, не захищали в бою Україну, а значить вони не розумію, про що йдеться». За її словами, вони ніколи не відчували на собі розстріли і не знають, що за собою приносить війна.

Федина додала, що їй весело від того, що вона «сіє настільки великий страх», що до Держбюро розслідувань, де проводилась акція на її підтримку, пригнали «два автобуса спецназу і близько 20 осіб в масках».

Як писав «Ракурс», раніше Маруся Звіробій, волонтер, яка фігурує в справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському, прийшла на допит до ДБР.

Нагадаємо, в кінці жовтня минулого року Федина та Звіробій опублікували на відеосервісі YouTube відео, в якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі, наприклад, в разі ворожого обстрілу.


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