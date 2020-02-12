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Спроба самогубства. Фото: 24 Канал

У Росії екс-посадовець застрелився у суді після оголошення вироку

12 лют 2020, 13:35
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У Росії екс-начальник управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Віктор Свірідов після оголошення вироку Чертановським судом Москви вирішив звести рахунки з життям. Колишній чиновник дістав пістолет і вистрілив собі в голову прямо в залі суду.

Свірідова визнали винним у вимаганні 10 млн руб. у колишнього заступника директора ФСВП Олександра Сапожнікова. Суд засудив Свірідова до трьох років колонії суворого режиму, пише РБК.

Слід уточнити, що у Свірідова було діагностовано рак четвертої стадії і до винесення вироку судом чоловік перебував на підписці про невиїзд із Росії.

Адвокат Свірідова заявив, що його підзахисний швидше за все помер. Прес-секретар Мосміськсуду Уляна Солопова повідомила, що Свірідов помер після спроби суїциду.

Наразі співробітники поліції з’ясовують, яким чином Свірідову вдалося пронести до залу суду зброю. За попередніми даними, постріл був здійснений Свірідовим із нагородної зброї.


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