Украинцев планируют эвакуировать из Уханя 18 февраля. Фото: Минздрав

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Китайский коронавирус стал причиной смерти уже почти 1 тыс. 400 человек. Однако украинцев из Уханя, центра распространения вируса, не спешат эвакуировать. В Министерстве здравоохранения назвали новую дату, когда украинцев планируют забрать домой.

Чартерный самолет из Киева должен вылететь во вторник, 18 февраля. В среду, 19 февраля, наши граждане будут в Украине. Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала «1+1».

Она отметила, что никакой задержки в эвакуации нет — это просто планомерная процедура принятия решения, которая включает в себя выделение средств правительством и разработку алгоритма действий. С гражданами Украины коммуницирует Министерство иностранных дел. Все это сделано для того, чтобы украинцы смогли вернуться домой и чувствовать себя в безопасности.

По словам Скалецкой, эвакуированных граждан по прибытию изолируют минимум на 14 дней.

Отметим, по состоянию на 14 февраля коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 1 тыс. 383 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 318 человек. Общее количество зараженных — более 64 тыс. В то же время более 6 тыс. 800 пациентов удалось вылечить от коронавируса.

Напомним, сначала официально сообщалось, что эвакуация начнется 11 февраля, но позже дату перенесли. Спецрейс должна осуществить авиакомпания SkyUp. Авиаперевозчик ожидает от власти сигнал для полета, чтобы забрать наших граждан.