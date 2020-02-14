Заблокированная трибуна в Раде. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n133723-zemelnyy-razdor-v-verhovnoy-rade-slomannyy-timoshenko-mikrofon-spikera-ocenili-v-11-5-tys-grn.html

Ракурс

Микрофон председателя украинского парламента, который был сломан народным депутатом Юлией Тимошенко во время блокирования президиума Верховной Рады 6 февраля, не подлежит ремонту.

В тот день Тимошенко сломала микрофон AKG, поврежденная деталь к нему стоит 11 тыс. 550 грн. Об этом 14 февраля говорится в ответе информационного управления Аппарата ВРУ на запрос «Укринформа».

…в сессионном зале был выведен из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломан, не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации капсюль микрофона на гибкой ножке AKG СК-47. Стоимость одного капсюля микрофона на гибкой ножке AKG СК-47 в соответствии с прайс-листами поставщиков составляет 11 тыс. 550 грн, — говорится в ответе на запрос.

В парламенте не сообщили, возместила ли партия «Батькивщина» средства за сломанную деталь.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада во втором чтении рассматривала законопроект о рынке земли. В тот день нардепы рассмотрели лишь 184 поправки из более чем 4 тыс. поправок, а большую часть рабочего дня устраивали драки, ссорились и блокировали трибуну. Да, в тот день лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заблокировала место спикера Дмитрия Разумкова.

Вырывая микрофон, народный депутат ранила себе палец. После этого Разумков отметил, что не может вести дальше заседание, и передал слово своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.