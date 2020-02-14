На Донетчине бросили за решетку педофила-рецидивиста. Фото: bykvu.com

https://racurs.ua/n133725-na-donetchine-brosili-za-reshetku-pedofila-recidivista-za-iznasilovanie-i-razvraschenie-pyati.html

Ракурс

В Донецкой области суд бросил за решетку 46-летнего жителя Мариуполя.

Злоумышленника суд признал виновным в изнасиловании и развращении пяти школьниц. Изверг, в состоянии алкогольного опьянения, подкарауливал несовершеннолетних в подъездах многоэтажных домов, угрожал им холодным оружием и совершал с ними развратные действия. Самой младшей жертве педофила было 10 лет. Преступления произошли в марте и апреле 2017 года. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Оказалось, что осужденный, который ранее уже провел за решеткой 18 лет за аналогичные преступления, страдает на психическое расстройство — педофилию. Его признали виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

По результатам закрытого судебного разбирательства, педофил приговорен к 14 годам лишения свободы. Стороной защиты на указанный приговор подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой отказано, — отметили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве 41-летний местный житель развращал несовершеннолетних. Установлено, что он знакомился со своими малолетними жертвами через интернет. Злоумышленнику уже объявили о подозрении.