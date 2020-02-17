Трагедія сталася на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької, фото: 056.ua

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Ракурс

У Дніпрі водій легкового автомобіля «Ауді», утікаючи від поліції, збив трьох пішоходів.

В результаті вадкі травми отримали чоловік та дитина, ще один постраждалий — батько дитини, загинув. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що в салоні «Ауді» перебували троє людей. Її переслідування поліцією розпочалося після того, як пасажир автівки, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху та закричав «допоможіть!».

Екіпаж патрульного автомобіля подав водію «Ауді» вимогу про зупинку, однак той натомість різко пришвидшив рух.

Правоохоронці протягом 10 хвилин переслідували цей автомобіль, який рухався на великій швидкості, проїжджаючи на заборонені сигнали світлофорів.

Трагедія сталася на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької. Намагаючись об’їхати автомобілі, котрі стояли перед пішохідним переходом, водій «Ауді» не впорався з керуванням і збив трьох пішоходів, котрі переходили дорогу.

Після ДТП з автівки вискочили троє людей. Двоє з них намагалися втекти, а третій побіг до патрульних із проханням про допомогу. Їм він заявив, що невідомі особи силою відсторонили його від керування автомобілем та везли в невідомому напрямку.

Правоохоронці наздогнали двох втікачів та затримали їх. У них та в салоні авто були виявлені пістолети, котрі, за попередньою оцінкою, є бойовою зброєю.

Виявилося, що чоловік, який був за кермом автомобіля, перебуває у розшуку Сакським відділком поліції ГУМВС України в Автономній республіці Крим за вимагання (ст. 189 Кримінального кодексу).

Попередньо дії затриманих кваліфіковані за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, вчора під Києвом колишній екс-беркутівець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, збив двох пішоходів, один з яких отримав смертельні травми.