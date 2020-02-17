Трагедия произошла на перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской, фото: 056.ua

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Ракурс

В Днепре водитель легкового автомобиля «Ауди», пытаясь сбежать от полиции, сбил трех пешеходов.

В результате ВАДК травм получили мужчина и ребенок, еще один пострадавший — отец ребенка, погиб. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что в салоне «Ауди» находились три человека. Ее преследования полицией началось после того, как пассажир машины, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения и закричал «помогите!».

Экипаж патрульного автомобиля подал водителю «Ауди» требование об остановке, однако тот вместо резко ускорил движение.

Правоохранители в течение 10 минут преследовали этот автомобиль, который двигался на большой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофоров.

Трагедия произошла на перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской. Пытаясь объехать автомобили, которые стояли перед пешеходным переходом, водитель «Ауди» не справился с управлением и сбил трех переходивших дорогу пешеходов.

После ДТП из машины выскочили три человека. Двое из них пытались скрыться, а третий побежал к патрульным с просьбой о помощи. Им он заявил, что неизвестные лица силой отстранили его от управления автомобилем и везли в неизвестном направлении.

Правоохранители догнали двух беглецов и задержали их. В них и в салоне авто были обнаружены пистолеты, которые, по предварительной оценке, являются боевым оружием.

Оказалось, что мужчина, который был за рулем автомобиля, находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в Автономной республике Крым за вымогательство (ст. 189 Уголовного кодекса).

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) ст. 146 (незаконное лишение свободы), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Напомним, вчера под Киевом находившийся в состоянии алкогольного опьянения экс-беркутовец сбил двух пешеходов, один из которых получил смертельные травмы.