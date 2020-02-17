Из-за шторма «Денниз» в Британии отменили сотни рейсов. Фото: NDM

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Ракурс

Шторм «Деннис», который обрушился на север Великобритании, стал причиной отмены сотен рейсов в стране. Из-за сильного ветра и дождя пилоты с трудом сажают самолеты.

В Британии было отменено более 170 рейсов, еще сотни рейсов отправляются и прилетают с задержками. Об этом сообщает The Sun.

Скорость ветра достигает 91 км/ч. Из-за этого отменены не только многие самолеты, но и городской транспорт ездит с перебоями. В связи с этим пассажиров просят заранее выезжать в аэропорты.

С трудностями во время посадки на минувших выходных столкнулся пассажирский лайнер Airbus A380, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу. Из-за накрывшего Великобританию шторма «Деннис» самолет испытал серьезные трудности с приземлением.

На записи видно, что сопротивляясь мощному ветру, самолет завис в воздухе, подобно вертолету. Через некоторое время лайнеру удалось приземлиться, но шторм выкатил его за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по видео, посадка не была травматичной.

Напомним, ранее из-за шторма в стране отменили 234 авиарейса, что коснулось нескольких десятков тысяч пассажиров. Два человека погибли. Мужчину, который упал за борт у берегов Кента, нашли мертвым в воде. Несколькими часами ранее умер подросток, которого выбросило ветром на берег.