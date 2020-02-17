Сенцов считает, что Крым Путин не вернет. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n133797-sencov-o-deokkupacii-kryma-vse-izmenitsya-tolko-posle-smerti-putina.html

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Олег Сенцов, бывший политзаключенный, высказал свое мнение о деоккупации Крыма. По его словам, президент России Владимир Путин ни за что не отдаст полуостров Украине — «он проще отдаст Кремль».

Поэтому продолжать с ним договариваться о Крыме нельзя. Донбасс он также не будет возвращать на условиях Украины. Об этом экс-политзаключенный заявил в интервью «Украинской правде».

По словам Сенцова, все может измениться после смерти Путина или когда его отстранят от власти.

Он либо может умереть, либо возможна ситуация с дворцовым переворотом. 2024 год впереди, его могут просто «отжать», потому что он стареет, дряхлеет. Таких стариков могут просто в какой-то момент отстранить, — считает экс-политзаключенный.

Он добавил, что до того момента Украина и весь мир должны продолжать политически давить на Путина, не давать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России. Потому что все в Российской Федерации зависит именно от этого человека.

И это не институт президента, это — институт Путина, соответственно, нельзя поменять фамилию и все останется, как есть. Когда уйдет он, это все рухнет, — добавил Сенцов.

Напомним, ранее освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что хочет оставаться свободным человеком, поэтому не планирует идти в политику и создавать какую-то партию.