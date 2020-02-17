Сенцов вважає, що Крим Путін не поверне. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n133797-sencov-pro-deokupaciu-krymu-vse-zminytsya-tilky-pislya-smerti-putina.html

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Олег Сенцов, колишній політв’язень, висловив свою думку про деокупацію Криму. За його словами, президент Росії Володимир Путін нізащо не віддасть півострів Україні — «він простіше віддасть Кремль».

Тому продовжувати з ним домовлятися про Крим не можна. Донбас він також не повертатиме на умовах України. Про це екс-політв'язень заявив в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Сенцова, все може змінитися після смерті Путіна або коли його усунуть від влади.

Він або може померти, або можлива ситуація з переворотом. 2024 рік попереду, його можуть просто «віджати», тому що він старіє, дряхліє. Таких людей похилого віку можуть просто в якийсь момент усунути, — вважає екс-політв'язень.

Він додав, що до того моменту Україна та весь світ повинні продовжувати політично тиснути на Путіна, не давати йому стабілізувати політичну, економічну, соціальну ситуацію всередині Росії. Тому що все в Російській Федерації залежить саме від цієї людини.

І це не інститут президента, це — інститут Путіна, відповідно, не можна поміняти прізвище і все залишиться, як є. Коли піде він, це все завалиться, — додав Сенцов.

Нагадаємо, раніше звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов заявив, що хоче залишатися вільною людиною, тому не планує йти в політику і створювати якусь партію.