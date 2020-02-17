Новий коронавірус: жертвами хвороби стали вже 1,7 тис. осіб, епідемія впливає на релігійне життя Азії (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n133796-novyy-koronavirus-jertvamy-hvoroby-staly-vje-1-7-tys-osib-epidemiya-vplyvaie-na-religiyne.htmlРакурс
Жертвами нового коронавірусу COVID-19 в Китаї стали вже 1,7 тис. осіб.
Загалом виявлено вже 70 тис. 548 випадків інфікування. Про це повідомляє видання «Сіньхуа».
Станом на кінець неділі загалом 10 тис. 844 людини були виписані з лікарень після одужання.
Поширення коронавірусу значно вплинуло на релігійну сферу в Китаї та найближчих державах, зазначає агентство Associated Press.
Так, у материковому Китаї буддійські храми, християнські церкви і мусульманські мечеті з кінця січня призупиняють свою діяльність. Зокрема, мечеті скасували щотижневі п’ятничні молитви, щоб уникнути «колективних релігійних заходів».
У популярній католицькій церкві «Бінондо» у столиці Філіппін Манілі в неділю майже половина місць під час недільної меси була порожня. Кілька сотень вірян, які прийшли, просили утриматися від рукостискання чи тримання за руки під час молитви, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
У Гонконзі кардинал Джон Хон Тонг, одягнений у маску, оголосив про припинення громадських мес на два тижні та закликав вірян замість цього спостерігати за ними в Інтернеті.
Меси в католицьких церквах Сінгапуру також були припинені на невизначений термін, починаючи з суботи, щоб стримувати поширення вірусу.
Протестантська церква в Сеулі зачинила свої двері та повністю перейшла на онлайн-богослужіння після того, як 30 січня в одного з її прихожан виявили коронавірус.
Інші протестантські церкви в Південній Кореї обприскали свої зали і кімнати дезинфікуючим засобом, скасували дитячі біблійні шкільні програми та попросили послідовників звести до мінімуму спілкування.
Сотні католицьких церков у країні припинили використання свяченої води, дозволили прихожанам носити маски під час меси і відмовляли тих, у кого були симптоми грипу, або тих, хто приїхав з країн з підтвердженими випадками зараження, від відвідування.
У Японії, де буддійські храми та синтоїстські святині є популярними туристичними місцями, спостерігається різке скорочення кількості іноземних відвідувачів.
Натовпи туристів також поменшали в популярному столиці Таїланду Бангкоку багатовіковому буддійському храмовому комплексі Ват Пхо, відомому своїм гігантським лежачим Буддою. Храм зазвичай відвідують тисячі туристів, багато з яких є китайцями, під час пікового сезону подорожей з грудня по лютий.
Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)
Нагадаємо, у китайській провінції Хубей, яка є епіцентром поширення коронавірусу, заборонили користуватися особистими автомобілями.