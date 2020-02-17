У світі триває спалах нового коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

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Жертвами нового коронавірусу COVID-19 в Китаї стали вже 1,7 тис. осіб.

Загалом виявлено вже 70 тис. 548 випадків інфікування. Про це повідомляє видання «Сіньхуа».

Станом на кінець неділі загалом 10 тис. 844 людини були виписані з лікарень після одужання.

Поширення коронавірусу значно вплинуло на релігійну сферу в Китаї та найближчих державах, зазначає агентство Associated Press.

Так, у материковому Китаї буддійські храми, християнські церкви і мусульманські мечеті з кінця січня призупиняють свою діяльність. Зокрема, мечеті скасували щотижневі п’ятничні молитви, щоб уникнути «колективних релігійних заходів».

У популярній католицькій церкві «Бінондо» у столиці Філіппін Манілі в неділю майже половина місць під час недільної меси була порожня. Кілька сотень вірян, які прийшли, просили утриматися від рукостискання чи тримання за руки під час молитви, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

У Гонконзі кардинал Джон Хон Тонг, одягнений у маску, оголосив про припинення громадських мес на два тижні та закликав вірян замість цього спостерігати за ними в Інтернеті.

Меси в католицьких церквах Сінгапуру також були припинені на невизначений термін, починаючи з суботи, щоб стримувати поширення вірусу.

Протестантська церква в Сеулі зачинила свої двері та повністю перейшла на онлайн-богослужіння після того, як 30 січня в одного з її прихожан виявили коронавірус.

Інші протестантські церкви в Південній Кореї обприскали свої зали і кімнати дезинфікуючим засобом, скасували дитячі біблійні шкільні програми та попросили послідовників звести до мінімуму спілкування.

Сотні католицьких церков у країні припинили використання свяченої води, дозволили прихожанам носити маски під час меси і відмовляли тих, у кого були симптоми грипу, або тих, хто приїхав з країн з підтвердженими випадками зараження, від відвідування.

У Японії, де буддійські храми та синтоїстські святині є популярними туристичними місцями, спостерігається різке скорочення кількості іноземних відвідувачів.

Натовпи туристів також поменшали в популярному столиці Таїланду Бангкоку багатовіковому буддійському храмовому комплексі Ват Пхо, відомому своїм гігантським лежачим Буддою. Храм зазвичай відвідують тисячі туристів, багато з яких є китайцями, під час пікового сезону подорожей з грудня по лютий.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у китайській провінції Хубей, яка є епіцентром поширення коронавірусу, заборонили користуватися особистими автомобілями.