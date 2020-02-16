В Україні немає підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Фото: Reuters/Takehito Kobayashi

https://racurs.ua/ua/n133783-kytayskyy-koronavirus-v-ukrayini-nemaie-pidtverdjenyh-vypadkiv-infikuvannya-moz.html

Ракурс

Китайський коронавірус, яким заразилися вже 69 тис. осіб, не зафіксований в Україні.

Станом на неділю, 16 лютого, в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування новим коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Відомство повідомляє, що в Україні не було і немає жодного випадку інфікування, а також закликає «віддавати перевагу достовірним і перевіреним джерелам інформації» про епідемію нового вірусу, не поширюючи міфи і фейки.

У Міністерстві охорони здоров’я додали, що наразі в світі зареєстровано 69 тис. 261 випадок інфікування. Кількість загиблих наближається до 1,7 тис. осіб.

Згідно з останніми офіційними даними, під наглядом медиків у Китаї залишаються понад 158 тис. осіб, що мали тісний контакт з інфікованими. У важкому стані в медичних установах перебувають понад 11,2 тис. пацієнтів. У Китаї також налічується понад 8,2 тис. осіб з підозрою на вірус.

Як писав «Ракурс», китайських будівельників об’їзної траси в Житомирі хочуть відправити на карантин. Таке рішення прийняли медики обласного центру, щоб запобігти появі в Україні нового китайського коронавірусу.