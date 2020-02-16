Коронавірус в Україні: Китайських будівельників об’їзної траси в Житомирі відправлять на карантин, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n133779-kytayskyh-budivelnykiv-ob-yiznoyi-trasy-v-jytomyri-vidpravlyat-na-karantyn.html

Ракурс

Карантин очікує на будівельників із Китаю, які повертаються на будівництво об’їзної траси навколо Житомира. Таке рішення ухвалили медики обласного центру, щоб запобігти новому китайському коронавірусу.

Будівельники ще у січні полетіли додому святкувати новий рік й у ці дні мають повертатися на роботу рейсом із Дубая. Їх відправлять на 14-денний карантин, повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації. Всього на об'єкті працює приблизно 40 громадян Китаю

Перший працівник повернувся 13 лютого. Його оглянули лікарі, решту працівників також відправлять на карантин.

Нагадаємо, що наразі коронавірус оминув Україну. Двоє громадян захворіли на круїзному лайнері Diamond Princess. Він нині перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії. Влада готується до евакуації українців із провінції Хубей, яка є центром розповсюдження вірусу.

«Ракурс» повідомляв, що станом на 16 лютого у світі померли 1,7 тис. людей. Канада почала евакуацію своїх пасажирів із круїзного лайнера.