Китайський коронавірус: померли 1,7 тис. людей, Канада евакуює пасажирів круїзного лайнера, фото — EPA

https://racurs.ua/ua/n133770-kytayskyy-koronavirus-pomerly-1-7-tys-ludey-kanada-evakuuie-pasajyriv-kruyiznogo-laynera.html

Ракурс

Кількість жертв спалаху нового коронавіруса в Китаї складає 1 тис. 665, одужали 9 тис. 419 осіб. Заразилося вірусом вже 68 тис. людей.

Про це повідомив у неділю Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.

Учора відомство інформувало про 66,4 тис. інфікованих, 1 тис. 523 жертви і 8 тис. 96 тих, хто одужав.

Згідно з останніми офіційними даними, під наглядом медиків у країні залишаються понад 158 тис. осіб, що мали тісний контакт з інфікованими. У важкому стані в медичних установах знаходяться понад 11,2 тис. пацієнтів. У Китаї також налічується більше 8,2 тис. людей з підозрою на вірус, які перебувають на карантині.

Тим часом стало відомо, що Канада вивезе з Японії своїх громадян, які перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в порту міста Йокогама. Про це йдеться в опублікованому в суботу повідомленні канадського МЗС.

На судні перебувають 255 громадян країни, 15 з них заражені коронавірусом.

Незабаром до Японії з Канади вилетить спеціальний борт, який забере громадян країни. Терміни евакуації і число канадців, які будуть вивезені, не уточнюються. В Канаду привезуть тільки тих громадян, які не мають симптомів захворювання, а решта залишаться в Японії, де будуть перебувати під наглядом лікарів.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту.

На борту судна перебували приблизно 3,7 тис. пасажирів і членів екіпажу з 50 країн, включаючи Україну. Двоє українців також захворіли. 17 лютого США мають евакуювати з судна близько 380 своїх громадян.

Евакуація громадян України із Китаю запланована на 18 лютого, хоча раніше у МОЗ заявляли, що почнуть її ще на початку минулого тижня.

Учора «Ракурс» повідомляв, що у Китаї за навмисне приховування чи неправильне повідомлення про симптоми коронавірусу COVID-19 можуть ув’язнити на термін до 10 років чи довічно або навіть стратити.