Китайский коронавирус: умерли 1,7 тыс. человек, Канада эвакуирует пассажиров круизного лайнера, фото — EPA

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Ракурс

Число жертв вспышки нового коронавируса в Китае составляет 1 тыс. 665, выздоровели 9 тыс. 419 человек. Заразилось вирусом уже 68 тыс. человек.

Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

Вчера ведомство информировало о 66,4 тыс. инфицированных, 1 тыс. 523 жертвы и 8 тыс. 96 тех, кто выздоровел.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране остаются более 158 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся более 11,2 тыс. пациентов. В Китае также насчитывается более 8,2 тыс. человек с подозрением на вирус.

Между тем стало известно, что Канада вывезет из Японии своих граждан, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту города Йокогама. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении канадского МИД. На судне находятся 255 граждан страны, 15 из них заражены коронавирусом.

Вскоре в Японию из Канады вылетит специальный борт, который заберет граждан страны. Сроки эвакуации и число канадцев, которые будут вывезены, не уточняются. В Канаду привезут только тех граждан, которые не имеют симптомов заболевания, а остальные останутся в Японии, где будут находиться под наблюдением врачей.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту.

На борту судна находились примерно 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Украину. Двое украинцев также заболели. 17 февраля США начнуть эвакуацию около 380 своих граждан.

Эвакуация граждан Украины из Китая запланирована на 18 февраля, хотя в Минздраве заявляли, что начнут ее еще в начале прошлой недели.

Вчера «Ракурс» сообщал, что в Китае за умышленное сокрытие или неправильное сообщение о симптомах коронавируса COVID-19 могут посадить на срок до 10 лет или пожизненно.