«Православие головного мозга»: в РПЦ сравнили гражданских жен с "бесплатными проститутками", фото — Колобок

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Ракурс

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение высказал глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.

У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Не хочется сказать, что «я — бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здравствуйте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто женой не считает, — передает «Интерфакс"слова руководителя патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

Священник при этом отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Он объяснил это тем, что многие мужчины женаты гражданским браком. По словам Смирнова, они не считают женами тех, с кем живут.

Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, о которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их жен, это просто временная радость. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, или что? Нет, никаких проблем, — считает представитель РПЦ.

Ранее в феврале Смирнов объяснил традицию освящать ядерное оружие. Он заявил, что это — спасение русского народа, его культуры и храмов. По его словам, Россия существует только благодаря ракетам, мол, если бы не они, страну бы давно уничтожили.

Нас спасают только ракеты, корабли, подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. Если мы хотим исчезнуть, то пожалуйста, — заявил Смирнов.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что патриарха Русской православной церкви Кирилла Гундяева снова заметили с элитными часам. Хотя он обещал пользоваться только «российскими недорогими моделями», журналисты заметили на его руке Ulysse Nardin, который стоит более 16 тыс. долл.