«Православ’я головного мозку»: у РПЦ порівняли цивільних дружин з "безкоштовними повіями", фото — Колобок

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Ракурс

У Російській православній церкві (РПЦ) цивільних дружин назвали безкоштовними повіями. Таку думку висловив голова патріаршої комісії з питань сім’ї протоієрей Дмитро Смирнов.

У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що «я — безкоштовна повія», тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги — і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає, — передає «Інтерфакс» слова керівника патріаршої комісії у справах сім’ї протоієрей Дмитра Смирнова на зустрічі з учасниками православного співтовариства OrthodoxBRO.

Священик при цьому зазначив, що в Росії заміжніх жінок на мільйони більше, ніж одружених чоловіків. Він пояснив це тим, що багато чоловіків одружені цивільним шлюбом. За словами Смирнова, вони не вважають за дружин тих, з ким живуть.

Як так може бути? Та дуже просто: ті чоловіки, про яких кажуть, що вони одружені цивільним шлюбом, вони не вважають їх за дружин, це просто тимчасова втіха. Тому що якби він ставився до неї як до дружини — ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких труднощів, — вважає представник РПЦ.

Раніше в лютому Смирнов пояснив традицію освячувати ядерну зброю. Він заявив, що це — порятунок російського народу, його культури і храмів. За його словами, Росія існує тільки завдяки ракетам, мовляв, якби не вони, країну б давно знищили.

Нас рятують тільки ракети, кораблі, підводні човни, оснащені ядерною зброєю. Якщо ми хочемо зникнути, то будь ласка, — заявив Смирнов.

Раніше «Ракурс» розповідав, що патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва знову помітили із елітним годинником. Хоча раніше він обіцяв користуватися тільки «російськими недорогими моделями», журналісти зауважили на його руці Ulysse Nardin, який коштує понад 16 тис. дол.