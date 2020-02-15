У світі зростає кількість випадків інфікування новим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n133768-vooz-podalshyy-rozvytok-epidemiyi-koronavirusu-nemojlyvo-peredbachyty.html

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У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) стверджують, що подальший розвиток епідемії нового коронавірусу COVID-19 неможливо передбачити.

Про це генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив під час сьогоднішнього виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляють УНН.

Він зазначив, що у ВООЗ стурбовані інформацією про зростання кількості випадків захворювання у Китаї і вчорашнім повідомленням про значну кількість інфікованих та померлих там від коронавірусу працівників сфери охорони здоров’я.

Крім того він висловив занепокоєння недостатнім фінансуванням світовим співтовариством заходів, спрямованих на боротьбу з новим коронавірусом.

Гебрейесус закликав світову спільноту проявити згуртованість у боротьбі з коронавірусом та застеріг від політизації цієї проблеми.

«У нашому розколотому і розділеному світі здоров’я є однією з небагатьох сфер, де країни можуть працювати разом заради спільної мети», — наголосив очільник ВООЗ.

Коронавірус, перші випадки інфікування яким були зафіксовані у китайському місті Ухані у грудні 2019 року, попри вжиті владою Китаю суворі карантинні заходи, вийшов за межі цієї країни. Так, видання Japan Times повідомляє, що в Японії способи зараження COVID-19 стало неможливо відстежувати — в останні дні фіксується низка випадків інфікування осіб, які не мали прямих зв’язків із Китаєм.

Так, семеро людей заразилися від водія таксі, в якого цього тижня було виявлено коронавірус. Проте, скільки ще людей могли інфікуватися, відстежити не можливо.

Нагадаємо, у Китаї людям, які свідомо не повідомили про виявлення у себе симптомів коронавірусу, можуть загрожувати тривалі строки ув’язнення або навіть смертна кара.