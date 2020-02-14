Новий коронавірус: у Китаї заразилися понад 1,7 тис. медпрацівників, шестеро померли

У Китаї триває спалах нового коронавірусу

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У Китаї новим коронавірусом NCP інфікувалися 1 тис. 716 медичних працівників.

Станом на вівторок шестеро з них померли. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров’я Китаю.

У китайському місті Ухані, де в грудні 2019 року були зафіксовані перші випадки нового захворювання, інфіковані 1 тис. 10 медичних працівників.

Зазначається, що кількість інфікованих медпрацівників зростає.

Китайські чиновники та лікарні неодноразово наголошували на нестачі засобів захисту, зокрема масок для обличчя.

Жертвами коронавірусу стали вже майже 1,4 тис. осіб, не лише в Китаї. Так, у Японії у середу померла жінка похилого віку. Факт інфікування її коронавірусом було виявлено наступного дня після смерті, повідомляє телеканал NHK.

Жінка інші країни не відвідувала, джерела її інфікування наразі встановлюються. Також хворобу виявлено в її зятя, який працює таксистом.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я назвали нову дату евакуації українців з Уханя.