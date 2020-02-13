Новий коронавірус: як реагує людський організм на зараження

Новий коронавірус. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n133673-novyy-koronavirus-yak-reaguie-ludskyy-organizm-na-zarajennya.html

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Новий коронавірус поширюється з надзвичайною швидкістю, а вченим поки що не вдається розробити вакцину, яка б допомогла захиститися від інфекції. Коронавірус вивчається всебічно, в тому числі проводяться дослідження реакції людського організму на зараження.

Результати даних досліджень опублікував Newsweek.

Вчені спостерігали за 138 пацієнтами, у яких було діагностовано пневмонію після інфікування COVID-19. Всі піддослідні хворі проходили лікування в університетській лікарні Уханя. Шестеро пацієнтів померли.

Більшість хворих, середній вік яких становив 56 років, страждали від високої температури, сухого кашлю, а також у них спостерігалася швидка стомлюваність. Рідше фіксувалися головні болі, діарея, блювота, запаморочення та біль у животі.

Зазвичай проходило п’ять днів із моменту появи перших симптомів хвороби до госпіталізації пацієнтів. Через вісім днів у пацієнтів розвивався гострий респіраторний синдром з утрудненим диханням.

У всіх пацієнтів на рентгенівських знімках на легенях були затемнення, які відомі в медицині як синдром «матового скла». В основному хворі проводили в лікарні близько 10 днів.

Найважче переносили захворювання літні люди, середній вік яких становить 66 років. Їм знадобилося лікування у відділенні інтенсивної терапії. У літніх хворих загострювалися хвороби серця, судин, діабет, а також спостерігався підвищений тиск.

Лікарі зробили висновок, що вік і хронічні захворювання можна віднести до факторів, які ускладнюють лікування коронавірусу. Так як ліків від коронавірусу не існує, лікарі проводили лише симптоматичне лікування.

Було встановлено, що чоловіки і жінки однаково реагують на хворобу. Раніше вважалося, що чоловіки більш схильні до зараження, так як кількість хворих чоловіків була більшою. Напевно, це пов’язано з тим, що першими заразилися хворобою чоловіки, які працювали на ринку морепродуктів в Ухані.