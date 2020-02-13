В Арктиці через 20 років влітку вже не буде льоду — вчені. Фото: Вокруг Света

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Зміна клімату призведе до того, що через 20 років в літню пору року в Арктиці не буде льоду. Наразі найшвидше температура змінюється в районі Шпіцбергена.

Глобальне потепління також скорочує популяцію білого ведмедя, моржів і тюленів. Про це повідомила науковий директор Норвезького полярного інституту Налан Коч під час міжнародної конференції у Кіркенесі, передає «Інтерфакс».

Дослідниця додала, що кліматичні зміни впливають на стан фітопланктону, який живе в льоді, а ним харчується зоопланктон, коли лід тане. Через глобальне потепління та танення льодовиків збивається природній ритм харчового ланцюжка, що негативно вплине на промисел у Баренцевому морі.

У свою чергу віце-прем'єр Фінляндії Ніна Васкунлахті повідомила, що в акваторії Північного морського шляху може не стати льоду за 15−20 років. За її словами, це призведе до збільшення трафіку на півночі, тож необхідно зайнятися питанням заборони використання мазуту в полярних морях.

Нагадаємо, німецькі вчені дослідили, що через спеку та посуху в ґрунтах шириться патогенний грибок, який спровокує масові неврожаї.