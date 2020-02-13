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В Арктике через 20 лет летом уже не будет льда — ученые. Фото: Вокруг Света

В Арктике через 20 лет летом уже не будет льда — ученые

13 фев 2020, 18:46
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Изменение климата приведет к тому, что через 20 лет в летнее время года в Арктике не будет льда. Сейчас быстрее всего температура меняется в районе Шпицбергена.

Глобальное потепление также сокращает популяцию белого медведя, моржей и тюленей. Об этом сообщила научный директор Норвежского полярного института Налан Коч во время международной конференции в Киркенесе, передает «Интерфакс».

Исследователь добавила, что климатические изменения влияют на состояние фитопланктона, который живет во льду, а им питается зоопланктон, когда лед тает. Из-за глобального потепления и таяния ледников сбивается естественный ритм пищевой цепочки, что негативно повлияет на промысел в Баренцевом море.

В свою очередь вице-премьер Финляндии Нина Васкунлахти сообщила, что в акватории Северного морского пути лед может исчезнуть за 15−20 лет. По ее словам, это приведет к увеличению трафика на севере, поэтому необходимо заняться вопросом запрета использования мазута в полярных морях.

Напомним, немецкие ученые обнаружили, что из-за жары и засухи в почвах распространяется патогенный грибок, который спровоцирует массовые неурожаи.


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