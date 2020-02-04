В будущем Земле может угрожать голод

https://racurs.ua/n133165-izmeneniya-klimata-nesut-golod-iz-za-potepleniya-pochve-ugrojaet-opasnyy-gribok.html

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Изменения климата угрожают жителям Земли голодом.

Повышенная жара и постоянные засухи способствуют распространению патогенного грибка Pythium ultimum, который провоцирует массовые неурожаи. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Боннского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Жертвами этого грибка могут стать такие важные сельхозкультуры как свекла, горох, кукуруза, соя и картофель. Он передается через почву и поражает их корни, которые начинают гнить и растения умирают.

Ученые отмечают, что в настоящее время почвы имеют свою защиту от этого опасного грибка, в частности другие патогены, которые не дают ему распространяться, а также грибки, для которых он является пищей. Однако, с повышением температуры их существование, в отличие от Pythium ultimum, может значительно осложниться.

В рамках эксперимента ученые исследовали образцы почв из мест с различным климатом — Шотландии, Германии и Венгрии. Их, а соответственно — и микроорганизмы, которые в них проживают, подвергали стрессу в специальных климатических камерах, где поддерживалась высокая температура — до 40°. После этого образцы почв заражали Pythium ultimum.

Впоследствии ученые засаживали эти образцы семенами гороха, наблюдая, как на растения повлияет этот грибок.

Последствия были драматичными.

Только некоторые из саженцев гороха выжили, но и они впоследствии засохли под действием грибка, — отмечают ученые.

Больше всего пострадали почвы прохладной и влажной Шотландии, меньше всего — образцы из сухого и теплого востока Венгрии.

Видимо, защитные микроорганизмы на почвах прохладной влажной Шотландии менее приспособлены к теплу и засухе, чем в венгерских почвах, которые летом часто подвергаются воздействию высоких температур и засухи, — считают исследователи.

С другой стороны, следующий этап эксперимента, во время которого ученые давали почвам несколько недель на восстановление, показал, что почвы из Венгрии восстанавливаются гораздо хуже, чем шотландские, где после повторного засеивания выжило чуть больше гороха по сравнению с предыдущим экспериментом.

Решающим фактором, кажется, является то, как быстро защитные микроорганизмы могут снова размножаться после стрессового события, — отмечают ученые. — Эта способность, видимо, не так выражена в образцах почв из Венгрии.

В целом эксперимент показал, что если климат больше прогреется в умеренных и северных широтах, микроорганизмы в почве не смогут достаточно быстро к этому приспособиться.

Напомним, ученые недавно обнаружили неожиданный плюс глобального потепления для фермеров.