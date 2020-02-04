Звезда «Беверли-Хиллз» призналась, что у нее рак груди четвертой стадии

Шеннен Доэрти. Фото: Акценты

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Американская актриса и звезда молодежного сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти во время недавнего телевизионного шоу Good Morning America сообщила, что у нее диагностировали рак груди четвертой стадии.

Актриса заявила, что болезнь, с которой она вела борьбу несколько лет, все же вернулась. Доэрти добавила, что до сих пор не может поверить в вердикт врачей, но эту «горькую пилюлю ей придется проглотить», пишет Lenta.ru.

Актриса призналась, что иногда задает себе вопрос, почему именно ее настигла такая участь. Доэрти добавила, что никто из людей не заслуживает такой судьбы, но никто не застрахован от рака.

Актриса заявила, что о неутешительном диагносте знала давно, но не решалась рассказать об этом общественности. Она хотела доказать, что даже с четвертой стадией рака люди способны работать и жить.

В последнее время Доэрти снималась в сериале «БХ90210», который является продолжением сериала «Беверли-Хиллз, 90210», а также принимала участие в съемках сериала «Ривердэйл».

Следует напомнить, что в августе 2015 года у Доэрти был обнаружен рак молочной железы. Болезнь была диагностирована с опозданием и врачи не давали больших шансов на выздоровление.

Через два года актриса сообщила, что рак перешел в стадию ремиссии.