Зірка «Беверлі-Хіллз» зізналася, що у неї рак грудей четвертої стадії

Шеннен Доерті. Фото: Акценти

https://racurs.ua/ua/n133164-zirka-beverli-hillz-ziznalasya-scho-u-neyi-rak-grudey-chetvertoyi-stadiyi.html

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Американська актриса і зірка молодіжного серіалу «Беверлі-Хіллз, 90210» Шеннен Доерті під час недавнього телевізійного шоу Good Morning America повідомила, що у неї діагностували рак грудей четвертої стадії.

Актриса заявила, що хвороба, з якою вона вела боротьбу кілька років, все ж повернулася. Доерті додала, що досі не може повірити у вердикт лікарів, але цю «гірку пігулку їй доведеться проковтнути», пише Lenta.ru.

Актриса зізналася, що іноді задає собі питання, чому саме її спіткала така доля. Доерті додала, що ніхто з людей не заслуговує такої долі, але ніхто не застрахований від раку.

Актриса заявила, що про невтішний діагноста знала давно, але не наважувалася розповісти про це громадськості. Вона хотіла довести, що навіть із четвертою стадією раку люди здатні працювати і жити.

Останнім часом Доерті знімалася у серіалі «БХ90210», який є продовженням серіалу «Беверлі-Хіллз, 90210», а також брала участь у зйомках серіалу «Рівердейл».

Слід нагадати, що у серпні 2015 року у Доерті було виявлено рак молочної залози. Хвороба була діагностована з запізненням і лікарі не давали великих шансів на одужання.

Через два роки актриса повідомила, що рак перейшов у стадію ремісії.