Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Дніпрі затримали 60-річного чоловіка за розбещення неповнолітніх, фото: Pxhere

У Дніпрі затримали 60-річного чоловіка за розбещення 17 дітей

4 лют 2020, 17:42
999

Розбещення неповнолітніх та виготовлення дитячої порнографії у Дніпрі здійснював 60-річний чоловік.

Впродовж декількох років жертвами зловмисника стали 17 дітей. Про це повідомляє регіональна прес-служба.

Правоохоронні органи провели затримання порушника. З’ясувалось, що затриманий підшуковував дітей. Він їх вивозив у безлюдні місця. Різними шляхами злочинець змушував імітувати дії сексуального характеру, а також фіксував все на фото. Зловмисник також забирав у неповнолітніх цінні речі.

За скоєння розбійного нападу на дитину злочинця осудили. Він вже відбуває покарання. Правоохоронці провели відповідні обшуки. У громадянина вилучили електронні носії інформації, на яких містилася дитяча порнографія.

Про підозру злочинцю повідомили 3 лютого. Провадження розслідують за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 12 років в’язниці.

Раніше за розбещення малолітніх і створення порнографії затримали 53-річного громадянина Молдови. Підозрюваний здавав житло в оренду і через деякий час намагався входити у довіру до малолітніх дітей відпочивальників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гончарук нарешті особисто пояснив появу двох платіжок за газ

Прем'єр Гончарук нарешті особисто пояснив отримання громадянами двох платіжок за користування газом — окрему за паливо і окрему за його транспортування. Гончарук запевнив, що розділ не впливає на сукупну вартість платежу

Новини України
18:46

Справа Пашинського: екс-нардепу продовжили домашній арешт до кінця березня

Феміда ухвалила рішення про продовження домашнього арешту колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який підозрюється в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження

Юридичні новини
15:29
1432