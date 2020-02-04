У Дніпрі затримали 60-річного чоловіка за розбещення неповнолітніх, фото: Pxhere

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Ракурс

Розбещення неповнолітніх та виготовлення дитячої порнографії у Дніпрі здійснював 60-річний чоловік.

Впродовж декількох років жертвами зловмисника стали 17 дітей. Про це повідомляє регіональна прес-служба.

Правоохоронні органи провели затримання порушника. З’ясувалось, що затриманий підшуковував дітей. Він їх вивозив у безлюдні місця. Різними шляхами злочинець змушував імітувати дії сексуального характеру, а також фіксував все на фото. Зловмисник також забирав у неповнолітніх цінні речі.

За скоєння розбійного нападу на дитину злочинця осудили. Він вже відбуває покарання. Правоохоронці провели відповідні обшуки. У громадянина вилучили електронні носії інформації, на яких містилася дитяча порнографія.

Про підозру злочинцю повідомили 3 лютого. Провадження розслідують за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 12 років в’язниці.

Раніше за розбещення малолітніх і створення порнографії затримали 53-річного громадянина Молдови. Підозрюваний здавав житло в оренду і через деякий час намагався входити у довіру до малолітніх дітей відпочивальників.