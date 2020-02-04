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В Днепре задержали 60-летнего мужчину за растление несовершеннолетних, фото: Pxhere

В Днепре задержали 60-летнего мужчину за растление 17 детей

4 фев 2020, 17:42
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Развращение несовершеннолетних и изготовление детской порнографии в Днепре осуществлял 60-летний мужчина.

В течение нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей. Об этом сообщает региональная пресс-служба.

Правоохранительные органы провели задержания нарушителя. Выяснилось, что задержанный подыскивал детей. Он их вывозил в безлюдные места. Различными путями преступник заставлял имитировать действия сексуального характера, а также фиксировал все на фото. Злоумышленник забирал у несовершеннолетних ценные вещи.

За совершение разбойного нападения на ребенка преступника осудили. Он уже отбывает наказание. Правоохранители провели соответствующие обыски. У гражданина изъяли электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

О подозрении преступнику сообщили 3 февраля. Производство расследуется по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 12 лет тюрьмы.

Ранее за развращение малолетних и создание порнографии задержали 53-летнего гражданина Молдовы. Подозреваемый сдавал жилье в аренду и через некоторое время пытался входить в доверие к малолетним детям отдыхающих.

Источник: Ракурс


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