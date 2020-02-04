Новости «слуг народа»: партия власти превратит бывшую вертолетную площадку Януковича в свой учебный центр, фото — tva

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Партия власти «Слуга народа» намерена создать в концертно-выставочном центре «Парковый» учебный центр. В нем будут проходить переподготовку и обучение нардепы СН.

«Парковый» — это бывшая вертолетная площадка беглого президента Виктора Януковича. Она сооружена в Киеве в 2010 году по адресу Парковая дорога, 16.

О намерении устроить учебный центр в своем партийном офисе заявил в кулуарах Рады первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко, сообщает «Укринформ».

В «Слуге народа» считают, что не имеют права тратить государственное финансирование, которое получает эта партия, на дорогостоящее проживание депутатов в пятизвездочных отелях.

Мы перейдем на формат постоянного учебного центра. В офисе в «Парковом» оно начинается в марте-апреле, — рассказал Корниенко.

Один из лидеров партии заявил, что формой учебы будут тренинги, на которых «слуг народа» научат общению на эфирах, работе с гражданами, законотворческой работе.

Кроме того, будут какие-то такие мировоззренческие вещи опять-таки, как и в нашей программе обучения в Трускавце были, — сказал Корниенко.

Напомним, что в августе прошлого года «Слуга народа» возила своих депутатов, большинство из которых не имели опыта работы в Раде, в Трускавец. Там 250 будущих нардепов неделю посещали тренинги и лекции, в частности, недельный экспресс-курс Киевской школы экономики.