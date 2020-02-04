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Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильных снегопадах и метели в ближайшие дни

Метели, снежные заносы, а впоследствии — значительное похолодание: в Украине готовятся к резкому ухудшению погоды (ВИДЕО)

4 фев 2020, 17:13
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Погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится.

Синоптики предупреждают о сильных ветрах и снегопадах. Об этом шла речь во время сегодняшнего брифинга МВД по поводу ухудшения погодных условий.

Так, 5 февраля в Карпатах ожидается сильный снег и гололедица, увеличение высоты снежного покрова до 30−50 см, порывы ветра до 25 м/с. Сильные метели могут привести к заносам на дорогах.

Отмечается, что в основном от непогоды будет страдать высокогорная часть Карпат и предгорные регионы, на равнине эти явления 5 февраля будут гораздо слабее.

В течение 5--6 февраля в центральных и восточных областях Украины ожидаются значительные осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег и порывами ветра 15−20 м/с, а также метели.

5 февраля и ночью 6 февраля — сильный снег и налипание мокрого снега. Снежный покров составит 10−20 см, однако на Кировоградщине, Днепропетровщине, юге Харьковщины, севере Донецкой и Луганской областей этот показатель составит от 20 до 50 см.

Не исключено, что в отдельных местах за счет надувания сильным ветром возможны значительно более высокие снежные заносы, отмечают синоптики.

Этот период не будет длительным — в конце дня 6 февраля эти явления ослабеют и 7 февраля прекратятся.

Однако уже в период с 7 по 9 февраля ожидается значительное снижение температуры воздуха — до 8−13 градусов ниже нуля в большинстве регионов. В восточных, некоторых центральных и северо-восточных областях — до 16 градусов мороза.

Однако начиная с 10 синоптики ожидают резкое потепление.

К реагированию на осложнение погодных условий мы готовы. К стихиям мы готовы, как и все, в пределах возможности, — заявил присутствовавший на брифинге глава начальник управления эксплуатации дорог Государственного агентства дорог Украины (Укравтодор) Олег Федоренко.

По его словам, все ответственные дорожные службы со вчерашнего дня находятся на дорогах и территориях ответственных подрядных организаций. Службы автомобильных дорог обязаны провести дополнительный мониторинг наличия тяжелой техники и соответствующих трейлеров для возможного передислокации техники при необходимости, в том числе и между областями.

Кроме того, даны указания обеспечить дежурство дорожной техники еще до наступления ухудшения погодных условий на опасных участках, определенных по результатам предыдущих лет.

Также он обратился в полицию с призывом сообщать о возможном отсутствии соответствующей техники на этих участках.

Я бы еще просил бы, чтобы Национальная полиция подставила нам плечо в части временного запрета въезда транспортных средств с 19.00 до 7.00 в город Киев, — подчеркнул Федоренко. — Потому что 5−10 см снега и большое количество фур вокруг Киева — это создает очень большую проблему.

По его словам, речь идет о «буквально 50 км».

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил полиции обеспечить выполнение этого решения.

Также Федоренко отметил, что могут вводиться ограничения для движения транспорта в других регионах, в зависимости от погодных условий.

Напомним, ближайшей ночью синоптики обещают сильный снег.

Источник: Ракурс


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