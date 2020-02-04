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Добыча янтаря: депутаты поддержали изменения в Налоговый кодекс, фото: flickr

Добыча янтаря: депутаты поддержали изменения в Налоговый кодекс

4 фев 2020, 17:07
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Изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря поддержали в Верховной Раде.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 265 депутатов парламента.

Изменения в ст. 252 Налогового кодекса Украины предусматривают упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. В документе говорится о снижении рентной ставки с 25 до 10%.

До 31 декабря 2020 года этот показатель установлен в размере 5%. До 31 декабря 2021 года ставку рентной платы зафиксировали в размере 8%.

Депутаты считают, что это решение поможет стабилизировать ситуацию в данной области. Предприниматели, как утверждают законодатели, получат возможность уменьшить финансовые затраты.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о криминализации незаконной добычи янтаря. Незаконные действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Источник: Ракурс


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