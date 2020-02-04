Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Видобуток бурштину: депутати підтримали зміни до Податкового кодексу, фото: flickr

Видобуток бурштину: депутати підтримали зміни до Податкового кодексу

4 лют 2020, 17:07
999

Зміни до Податкового кодексу щодо видобутку бурштину підтримали у Верховній Раді.

За законопроект у другому читанні проголосували 265 депутатів парламенту.

Зміни до ст. 252 Податкового кодексу України стосуються впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину. У документі передбачено зниження рентної ставки із 25 до 10%.

До 31 грудня 2020 року цей показник встановлено у розмірі 5%. До 31 грудня 2021 року ставку рентної плати зафіксували у розмірі 8%.

Депутати вважають, що це рішення допоможе стабілізувати ситуацію у сфері видобутку бурштину. Підприємці, як вважають законодавці, отримають змогу зменшити свої фінансові витрати.

Нагадаємо, в грудні Верховна Рада схвалила закон про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. Незаконні дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років із конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гончарук нарешті особисто пояснив появу двох платіжок за газ

Прем'єр Гончарук нарешті особисто пояснив отримання громадянами двох платіжок за користування газом — окрему за паливо і окрему за його транспортування. Гончарук запевнив, що розділ не впливає на сукупну вартість платежу

Новини України
18:46

Справа Пашинського: екс-нардепу продовжили домашній арешт до кінця березня

Феміда ухвалила рішення про продовження домашнього арешту колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який підозрюється в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження

Юридичні новини
15:29
1432