Видобуток бурштину: депутати підтримали зміни до Податкового кодексу

Видобуток бурштину: депутати підтримали зміни до Податкового кодексуhttps://racurs.ua/ua/n133160-vydobutok-burshtynu-deputaty-pidtrymaly-zminy-do-podatkovogo-kodeksu.htmlРакурс
Зміни до Податкового кодексу щодо видобутку бурштину підтримали у Верховній Раді.
За законопроект у другому читанні проголосували 265 депутатів парламенту.
Зміни до ст. 252 Податкового кодексу України стосуються впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину. У документі передбачено зниження рентної ставки із 25 до 10%.
До 31 грудня 2020 року цей показник встановлено у розмірі 5%. До 31 грудня 2021 року ставку рентної плати зафіксували у розмірі 8%.
Депутати вважають, що це рішення допоможе стабілізувати ситуацію у сфері видобутку бурштину. Підприємці, як вважають законодавці, отримають змогу зменшити свої фінансові витрати.
Нагадаємо, в грудні Верховна Рада схвалила закон про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. Незаконні дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років із конфіскацією майна.