Видобуток бурштину: депутати підтримали зміни до Податкового кодексу, фото: flickr

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Зміни до Податкового кодексу щодо видобутку бурштину підтримали у Верховній Раді.

За законопроект у другому читанні проголосували 265 депутатів парламенту.

Зміни до ст. 252 Податкового кодексу України стосуються впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину. У документі передбачено зниження рентної ставки із 25 до 10%.

До 31 грудня 2020 року цей показник встановлено у розмірі 5%. До 31 грудня 2021 року ставку рентної плати зафіксували у розмірі 8%.

Депутати вважають, що це рішення допоможе стабілізувати ситуацію у сфері видобутку бурштину. Підприємці, як вважають законодавці, отримають змогу зменшити свої фінансові витрати.

Нагадаємо, в грудні Верховна Рада схвалила закон про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. Незаконні дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років із конфіскацією майна.