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Ракурс
Станція метро «Нивки». Фото: Сьогодні

«Мінер» Київського метрополітену засуджений до двох років в’язниці

4 лют 2020, 17:04
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«Мінер» Київського метрополітену проведе найближчі два роки за ґратами. Деснянський районний суд Києва прийняв до уваги обвинувальний акт прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 і засудив «жартівника» до двох років позбавлення волі.

Про рішення суду повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Підсудним є 33-річний житель Чернігова, який увечері 11 грудня 2019 року зробив анонімний дзвінок на спецлінію «102» і повідомив про замінування станції метро «Нивки» Київського метрополітену.

Станція була ретельно перевірена на предмет наявності вибухонебезпечних предметів, але ніяких вибухових речовин правоохоронцями виявлено не було. У результаті спецоперації зі станції метро довелося евакуювати 630 пасажирів і працівників метрополітену.

Дії «мінера» були кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), яка передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від двох до шести років.

Слід зазначити, що суд обрав для порушника мінімальне покарання.

Обвинувачений наразі знаходиться під вартою.

Джерело: Ракурс


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