«Мінер» Київського метрополітену засуджений до двох років в’язниці

«Мінер» Київського метрополітену засуджений до двох років в’язниціhttps://racurs.ua/ua/n133159-miner-kyyivskogo-metropolitenu-zasudjenyy-do-dvoh-rokiv-v-yaznyci.htmlРакурс
«Мінер» Київського метрополітену проведе найближчі два роки за ґратами. Деснянський районний суд Києва прийняв до уваги обвинувальний акт прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 і засудив «жартівника» до двох років позбавлення волі.
Про рішення суду повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.
Підсудним є 33-річний житель Чернігова, який увечері 11 грудня 2019 року зробив анонімний дзвінок на спецлінію «102» і повідомив про замінування станції метро «Нивки» Київського метрополітену.
Станція була ретельно перевірена на предмет наявності вибухонебезпечних предметів, але ніяких вибухових речовин правоохоронцями виявлено не було. У результаті спецоперації зі станції метро довелося евакуювати 630 пасажирів і працівників метрополітену.
Дії «мінера» були кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), яка передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від двох до шести років.
Слід зазначити, що суд обрав для порушника мінімальне покарання.
Обвинувачений наразі знаходиться під вартою.