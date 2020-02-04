«Минер» Киевского метрополитена приговорен к двум годам тюрьмы

«Минер» Киевского метрополитена приговорен к двум годам тюрьмыhttps://racurs.ua/n133159-miner-kievskogo-metropolitena-prigovoren-k-dvum-godam-turmy.htmlРакурс
«Минер» Киевского метрополитена проведет ближайшие два года за решеткой. Деснянский районный суд Киева принял во внимание обвинительный акт прокуроров Киевской местной прокуратуры № 7 и приговорил «шутника» к двум годам лишения свободы.
О решение суда сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
Подсудимым является 33-летний житель Чернигова, который вечером 11 декабря 2019 года сделал анонимный звонок на спецлинию «102» и сообщил о заминировании станции метро «Нивки» Киевского метрополитена.
Станция была тщательно проверена на предмет наличия взрывоопасных предметов, но никаких взрывчатых веществ правоохранителями обнаружено не было. В результате данной спецоперации со станции метро пришлось эвакуировать 630 пассажиров и работников метрополитена.
Действия «минера» были квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.
Следует отметить, что суд избрал для нарушителя минимальное наказание.
Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.