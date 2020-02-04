«Минер» Киевского метрополитена приговорен к двум годам тюрьмы

Станция метро «Нивки». Фото: Сегодня

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«Минер» Киевского метрополитена проведет ближайшие два года за решеткой. Деснянский районный суд Киева принял во внимание обвинительный акт прокуроров Киевской местной прокуратуры № 7 и приговорил «шутника» к двум годам лишения свободы.

О решение суда сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Подсудимым является 33-летний житель Чернигова, который вечером 11 декабря 2019 года сделал анонимный звонок на спецлинию «102» и сообщил о заминировании станции метро «Нивки» Киевского метрополитена.

Станция была тщательно проверена на предмет наличия взрывоопасных предметов, но никаких взрывчатых веществ правоохранителями обнаружено не было. В результате данной спецоперации со станции метро пришлось эвакуировать 630 пассажиров и работников метрополитена.

Действия «минера» были квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Следует отметить, что суд избрал для нарушителя минимальное наказание.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.