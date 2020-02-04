Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине значительно ухудшится во вторник, 4 февраля. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег.

Ближайшей ночью синоптики обещают сильный снег. Ожидается прирост снежного покрова 10−20 см, а в горах наметет до 35−40 см снега. Кроме того, ожидаются метели, а на дорогах будут образовываться сугробы и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, а в горах — 25 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Тем временем Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщило, что по состоянию на сегодняшнее утро местами наблюдаются дожди в западных областях. Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях где идет дождь покрытие мокрое. Кроме того, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололед.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксирован, — отметили дорожники.

По информации Гидрометцентра, ухудшение погоды приведет к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, усложнит работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Напомним, украинские синоптики утверждают, что январь 2020 года был больше похож на осень, чем на зиму. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура составляла в Киеве +0,8°. Это на 6,4° выше климатической нормы.